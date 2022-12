O curso de Medicina Veterinária da Universidade de Caxias do Sul (UCS), em parceria da Prefeitura de Antônio Prado, realiza no sábado (10) uma ação de castração de animais de rua. A Unidade Móvel Veterinária estará ao lado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora Aparecida, na rua Luiz Marcantonio Grezzana, para atendimento dos animais, com tutores com comprovação de baixa renda.

Os pets a serem atendidos tiveram o cadastro prévio realizado e os tutores receberam orientações pré-cirúrgicas e o horário agendado para a chegada do animal ao local da ação. Durante a ação, serão castrados cães e gatos machos saudáveis, com mais de seis meses de idade. Eles devem estar em tutoria de pessoas que se encontram em vulnerabilidade social e comprovem baixa renda.

"Os procedimentos são todos realizados como se estivéssemos em nosso bloco cirúrgico, respeitando todos os preceitos de controle de dor e infecção. Todos os procedimentos são realizados pelos alunos do curso de Medicina Veterinária que já passaram pelas cadeiras de cirurgia, anestesia e clínica médica, com o acompanhamento dos docentes", explicou o coordenador do curso de Medicina Veterinária da UCS, Gustavo Brambatti.