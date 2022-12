A Prefeitura de Estância Velha está lançando a campanha para arrecadação de alimentos e brinquedos. Com o nome de "Natal Família e Solidário", a ação vai arrecadar itens para compor kits e cestas básicas que posteriormente serão destinados às famílias assistidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social.

As caixas para coleta das doações ficarão até o dia 22, no Pavilhão de Atividades Culturais Reinato Ênio Trein, que foi transformado na Vila de Natal. Será possível a doação de brinquedos novos ou em bom estado. "Estância Velha sempre se mostrou muito solidária e tenho a confiança que neste momento não será diferente. Faço um convite a todos que forem prestigiar o Natal Família, para que participem desta campanha", convoca o prefeito Diego Francisco.

A ação integra o 2º Natal Família 2022. O evento acontece até o dia 25 de dezembro com todas as atrações gratuitas e abertas ao público. A agenda completa pode ser conferida nas redes sociais do Natal Família. "É um trabalho em conjunto para oferecer mais esse presente para os estancienses e turistas. Será o mais belo Natal que Estância Velha já recebeu. Esperamos que as famílias compareçam para desfrutar das atrações que foram preparadas", convocou o prefeito.