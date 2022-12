Cooperativas recebem equipamentos em Caxias do Sul

Representantes das 11 cooperativas de recicladores, que atuam na cadeia de destinação correta de resíduos de Caxias do Sul passam a contar com o reforço de novas máquinas e equipamentos para qualificar a execução do trabalho. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente entregou a cada uma das entidades conjuntos de 11 itens que incluem ferramentas e eletrodomésticos, entre outros materiais.

As beneficiadas foram as Associações de Recicladores Serrano (Serrano), Primeiro de Maio (1º de Maio), Novo Amanhã (Cidade Nova), Interbairros (Santa Fé), Girassol (Ana Rech), Vida Nova (Cristo Redentor), Santa Rita (Planalto), Monte Carmelo (Esplanada), Arca (Esplanada), Belo Horizonte (Serrano), Centenário (Centenário). Cada uma das entidades está contemplada com kits de geladeira, freezer, fogão industrial, micro-ondas, forno elétrico, esmerilhadeira angular, máquina de solda, compressor de ar, furadeira de impacto e lavadora de alta pressão.

"São máquinas e equipamentos que chegam em boa hora e graças, também, ao esforço de servidores que foram incansáveis para a realização desta entrega com a maior agilidade possível. Os equipamentos para refeitórios e as máquinas para pequenos reparos foram selecionados a partir de demandas levantadas com os próprios recicladores, dentro daquilo que se entendia que viria a qualificar o trabalho e reduzir o custo mensal das entidades", observou o titular da pasta, João Osório Martins.

De acordo com estatísticas da própria secretaria, Caxias do Sul gera mensalmente uma média de 9.945,34 toneladas de resíduos de lixo, entre orgânico (80,85%) e seletivo (19,15%). A cada dia, o município produz quase 54 toneladas de resíduo seletivo.