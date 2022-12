Centro Cultura de Estrela será inaugurado nesta sexta-feira

A prefeitura realiza, nesta sexta-feira (9), a inauguração do Centro Cultural de Estrela. O espaço, que conta com a estrutura física para a acomodação de até 500 pessoas será um marco para a realização de eventos culturais e corporativos na cidade. Em homenagem ao seu idealizador, o ex-prefeito Celso Brönstrup, falecido em 2014, o empreendimento que surge para ser referência em cultura na região recebe o nome de Centro Cultural Celso Brönstrup.

O secretário municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer Joel Mallmann diz que a cultura ganha um grande espaço para a realização de eventos, com a estrutura necessária e do tamanho que a comunidade de Estrela merece. "Estamos inaugurando um espaço para a valorização da cultura e a pluralidade dela em Estrela. O Centro Cultural deverá ser uma casa aberta a toda manifestação de cultura do nosso município", complementa Mallmann.

Para o prefeito de Estrela, Elmar Schneider, a conclusão da obra, iniciada em 2006, era uma das metas. "Nos comprometemos com a população para concluir e entregar este grande empreendimento cultural. O Centro de Cultura será um palco cultural aberto à diversidade de culturas e movimentos de nossa Estrela. É um dia muito aguardado, e certamente de celebração em nosso município", disse.

Na noite desta sexta-feira, a viúva de Brönstrup, Marisa Casagrande Brönstrup e os filhos Martina e Rodrigo, receberão a homenagem, participando da inauguração do centro que leva o nome do ex-prefeito de Estrela. Além da solenidade de inauguração, a noite contará com apresentações da Orquestra Jovem do Colégio Martin Luther, dos CTGs Estrela do Rio Grande e Raça Gaudéria, da Escola de Samba Renascer do Samba, do Coral do Núcleo Cultural e outros grupos folclóricos. O Centro Cultural Celso Brönstrup fica localizado na rua Bruno Schwertner, 187, no Centro de Estrela, junto à Biblioteca Municipal.