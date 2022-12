Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. O tema central da 17ª Conferência Nacional de Saúde é também o mote da 8ª Conferência Municipal de Saúde, de Santa Cruz do Sul, que acontece nesta quinta-feira ( 8), das 8h às 12h30 e das 13h30 às 16h, no auditório do bloco 18 da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc). O evento é aberto a todos os segmentos da sociedade e tem como objetivo reunir usuários do SUS, trabalhadores, gestores e prestadores de serviços de saúde para discutir e refletir sobre as políticas de saúde pública do SUS, expressando posições e votando questões orientadoras do sistema.