Com mais de 15 anos de história no ramo de serviços e peças para frotas a diesel, a Mecânica Henn inaugura, neste sábado (10), novas e modernas instalações, em Santa Cruz do Sul. O prédio, com cinco mil metros quadrados de área construída, está localizado às margens da RSC-287, próximo ao trevo com a avenida Independência. Liderado pelo empresário Paulo Henn, com mais de quatro décadas de experiência no segmento, o empreendimento leva a marca da sucessão familiar, com os filhos Ronaldo e Manuela nas áreas de administração e gestão.