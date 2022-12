Fepam coleta amostras para verificar contaminação em Nova Santa Rita

As equipes da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) finalizaram os trabalhos de acompanhamento das atividades de rescaldo, em decorrência do incêndio de grandes proporções que atingiu uma fábrica de produtos químicos em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana. Os analistas estiveram presentes no local desde o princípio da ocorrência, dia 20 de novembro, após serem acionados por meio do contato do plantão da Emergência Ambiental.

As análises das amostras de água coletada junto ao Rio dos Sinos ficarão prontas nos próximos dias. Durante a verificação com o uso de drone e uma visita ao sistema de tratamento de abastecimento da Corsan, os técnicos não identificaram anomalias.

As atividades produtivas do empreendimento seguem suspensas e poderão ser retomadas somente após a apresentação de relatório técnico de análise de risco e de análise estrutural da empresa, que deverá ser emitido por profissionais legalmente habilitados. Outras ações de monitoramento e de remediação de áreas degradadas continuam sendo realizadas via processo de licenciamento.

Com o encerramento do combate ao incêndio, as equipes envolvidas se concentraram nas ações de remoção dos resíduos e dos efluentes. Entre as providências tomadas estavam a criação de valas e diques de contenção no entorno da empresa, instalação de lonas, recolhimento de líquidos contaminados, monitoramentos atmosférico, das águas, da fauna e da flora, uso de mecanismos para abafamento dos odores gerados no processo de limpeza e realocação de moradores pelo período de geração de odor.