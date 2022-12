Interseção com a ERS-020 será construída em estrada de Gravataí

Uma demanda antiga da comunidade, a construção da interseção da ERS-020 com a Estrada Vânius Abílio dos Santos, está muito próxima de ser realizada. O prefeito Luiz Zaffalon assinou a ordem de início para a obra, que compreende o trecho de um quilômetro, com duplicação da via, e construção de canteiro de rotatória, que será realizada na altura da parada 79, no bairro Itacolomi.

"Estamos preocupados com a segurança das pessoas. Esta obra tem a clara intenção de resolver um problema grave no entroncamento da ERS-020 com a Vânius", afirmou Zaffa. A construção da interseção é mais uma obra dentro do programa PavimentAí, que integra um conjunto de investimentos de R$ 200 milhões, até 2024. Deste montante, R$ 120 milhões serão destinados à mobilidade urbana.

Com esta, são 24 ordens de início para obras viárias em 2022. A previsão é de que 47 novas obras sejam iniciadas em 2023. Segundo o secretário municipal de Obras Públicas, Paulo Martins, o projeto vem atendendo toda a demanda que a cidade precisa. "São investimentos grandes, volumosos e que trazem qualidade na mobilidade urbana e de vida para as pessoas", salienta. Martins reitera que, toda semana, a prefeitura está lançando ou entregando uma obra.