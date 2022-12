Rio Grande apresenta plano de obras de R$ 400 milhões

O prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, apresentou nesta quarta-feira (7), na Câmara de Vereadores, o Programa Cidade do Futuro. A iniciativa prevê investimentos de mais de R$ 400 milhões em obras de pavimentação, macro e micro drenagem, recuperação de áreas verdes, construção de ciclovias, aquisição de bicicletas compartilhadas, renovação dos abrigos de ônibus, reforma das estações de integração do transporte coletivo, entre outras melhorias. O investimento será feito a partir de financiamento junto à Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). Para isso, precisa de aprovação da Câmara de Vereadores.

Rio Grande foi o único município gaúcho contemplado na carta consulta aberta pelo Ministério da Economia e pelas agências e bancos internacionais de fomento. Em função das condições atrativas, o projeto concorreu com iniciativas de prefeituras e governos estaduais de todo o Brasil. "Além de ter cinco anos de carência e 15 anos para pagar, esse financiamento tem juros de aproximadamente 1,5% ao ano. Se um financiamento desse tipo fosse buscado junto a bancos nacionais, sem as garantias oferecidas pelo Ministério da Economia, a taxa de juros seria superior a 17,5% ao ano. O fato de o nosso projeto contemplar vários dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU foi um grande diferencial na disputa", explica o prefeito Fábio.

Entre as obras contempladas estão a duplicação da Estrada Roberto Socoowski e a construção de uma ponte na Via 7, ligando a ERS-734 ao Distrito Industrial. "Essas duas obras, aliadas à duplicação da ERS-734, deverão resolver grande parte dos engarrafamentos na entrada da cidade", afirma Fábio.

O programa prevê, ainda, a duplicação e a pavimentação de 16 km de vias urbanas e a implantação de sistemas de micro e macro drenagem em 13 bairros da cidade. O objetivo é acabar com os alagamentos nos pontos mais sensíveis.

Outro ganho que o Programa Cidade do Futuro trará é o incentivo ao uso de bicicletas. Para isso, a iniciativa prevê a conclusão de 52 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, além da aquisição de bicicletas para uso compartilhado. O eixo de mobilidade urbana conta, ainda, com melhorias no sistema de transporte coletivo, a partir da renovação das paradas e estações de transbordo, da requalificação e duplicação de vias por onde passam as linhas e da aquisição de novos veículos elétricos. Outro item previsto é a instalação de 101 novas placas de sinalização turística;

Outro eixo do programa diz respeito ao meio ambiente e à sustentabilidade. Nesta etapa estão previstas a revitalização do Parque Urbano do Bolaxa, a recuperação de cinco áreas verdes, a urbanização e a contenção da erosão na Ilha da Torotama, a arborização com planejamento em diferentes vias urbanas, além da utilização de energia renovável em 100% dos prédios públicos do município.

"Esse é, sem dúvida, o maior plano de obras da história da cidade do Rio Grande. Com isso, vamos gerar empregos, ampliar os espaços de convivência para a comunidade, qualificar a infraestrutura e implementar uma grande agenda de sustentabilidade na gestão pública do município", finaliza o prefeito Fábio. A prefeitura, agora, aguarda a apreciação da Câmara de Vereadores para avançar na etapa de elaboração dos projetos e no processo de licitação das obras.