Passagem de ônibus terá preço único em três dias do mês em Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria definiu estratégias para o período de final de ano, a fim de estimular o uso do transporte coletivo para a população antecipar as compras para as festas. Com isso, haverá redução na tarifa, com valor único de R$ 2,00 nos dias 8 (quinta-feira), 20 (terça-feira) e 21 (quarta-feira), em todos os horários. A iniciativa é válida para todas as linhas.

De acordo com o prefeito Jorge Pozzobom e o vice Rodrigo Decimo, a redução na tarifa é uma forma de proporcionar mais circulação de público pelo Centro de Santa Maria. Esses três dias são datas em que muitas pessoas recebem pagamento de benefício federal e também o 13º salário. Além de aproveitarem as opções de horário diferenciado do funcionamento do comércio para fazerem as compras de final de ano, as famílias também poderão conferir diversas atrações alusivas ao Natal.

"A iniciativa visa estimular as pessoas a virem para o Centro, principalmente nesta época em que a decoração natalina trouxe mais colorido e luzes para a área central do município. Em conjunto a isso, queremos fortalecer o comércio local que atenderá em horários estendidos. Nestes três dias, a população poderá escolher e antecipar as compras, não deixando para concentrar tudo nos dias 23 e 24, por exemplo. A tarifa reduzida nestas datas ajudará também a descongestionar o transporte coletivo nos dias que antecipam o Natal", lembra o prefeito.

Para que as pessoas tenham mais opções de acesso a compras, principalmente nestes três dias de tarifa reduzida, o comércio local funcionará nos seguintes horários: das 8h às 20h (lojas de rua); e das 10h às 23h (Shoppings), conforme a CDL e o Sindilojas.