Uma ideia gestada há muitos anos começa a sair do papel em São Leopoldo, o curso de extensão com foco em diabetes e doenças cardiovasculares. Na manhã desta quarta-feira (7), ocorreu na Unisinos a aula inaugural com a presença de 20 profissionais de enfermagem que trabalham na rede municipal, foco da iniciativa. Serão 44 aulas teóricas e 20 horas de aulas práticas.

"Temos um terço da população adulta com hipertensão e quase metade dos idosos. No âmbito da atenção primária em saúde (APS), a hipertensão e a diabetes caracterizam-se pela alta prevalência e pela baixa taxa de controle. Todos os estudos mostram que a diminuição da mortalidade passa pela qualificação dos enfermeiros. As principais causas de mortalidade são evitáveis. É ali que a gente deve agir", ressaltou a enfermeira Ana Maria Pedrolo, assessora de Planejamento da Secretaria da Saúde.

Na aula inaugural estiveram presentes as professoras Vânia Micheletti e Vânia Schneider, que destacou a importância da parceria entre município e universidade. "O curso foi pensado há tempo diante da necessidade que percebíamos com relação às doenças crônicas. Por isso é importante essa aproximação da Unisinos com a rede", reforçou a coordenadora do curso de Enfermagem. As aulas práticas iniciam em janeiro nas unidades básicas de saúde.