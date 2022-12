Sapiranga zera fila de espera por vaga em escolas

A Secretaria Municipal de Educação zerou as filas de espera da Educação Infantil. Dessa forma, foram contempladas 931 crianças de berçário ao maternal 3 para o ano de 2023. Foram oferecidas 1.119 vagas, ou seja, restaram 188 vagas para possíveis solicitações de transferência daqueles que não optarem pela escola oferecida.

As fichas das crianças contempladas para a Educação Infantil de 2023 já foram encaminhadas para as escolas, que realizam o contato com as famílias para realizar a matrícula. As famílias que não querem a vaga na escola destinada devem aguardar o remanejo conforme possibilidades dentre das vagas restantes, caso não seja possível encaixar, a criança retorna para a lista de espera.

A secretária de Educação, Cláudia Kichler, comentou a respeito do fim da fila de espera pelas vagas. "Sempre trabalhamos para atingir este objetivo, atendendo todas as crianças da lista de espera. Felizmente este ano conseguimos atingir esta meta tão importante de contemplar todas as crianças", comenta.

Conforme as responsáveis pela Educação Infantil do município, buscou-se ao máximo possível encaixar as crianças exatamente em uma das opções solicitadas pelas famílias. "Todos da lista de espera receberam uma vaga, preferencialmente em uma das três escolas que a família sugeriu, em casos que isto não foi possível, o primeiro critério é a proximidade da escola com a residência da criança. Na impossibilidade desta proximidade, a gente encaminha para a escola que tem vaga disponível", comenta a supervisora da educação infantil da Secretaria de Educação, Luciane Hartmann.