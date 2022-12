Vinícola de Bento Gonçalves passa a comercializar produtos através da internet

Para se aproximar do público que aprecia vinhos e espumantes e levar novidades exclusivas para todo o Brasil, a Cooperativa Vinícola Aurora lança seu e-commerce oficial. A loja virtual nasce para atender consumidores que buscam experiências inéditas com rótulos limitados, de edições especiais ou com boxes promocionais para descobrir novos aromas e sabores. O site oferece uma ampla variedade de produtos, além de descontos.

"O site (loja.vinicolaaurora.com.br) é uma vitrine para os nossos produtos e uma grande oportunidade de nos mantermos conectados com os milhares de turistas que visitam a Aurora no Sul do Brasil. É um passo importante e também reforça o nosso posicionamento quanto cooperativa, de aumentar a cultura do vinho no país, levando conhecimento sobre o setor em todo território nacional", observa Hermínio Ficagna, diretor superintendente da Vinícola Aurora.

O executivo explica que a pandemia trouxe novos hábitos para os brasileiros, como a compra on-line e o crescimento da cultura do vinho no país, e acelerou ainda mais o mercado de produtos de preços mais elevados. Ficagna lembra que a empresa dobrou a elaboração de rótulos premium e super premium na última década, reforçando a liderança no segmento de vinhos finos brasileiros no país.

Cerca de 10,6 milhões de brasileiros adquirem a bebida por plataformas on-line, o que representa 28% do total de consumidores de vinhos, segundo estudo da consultoria inglesa Wine Intelligence. Por isso, a cooperativa vê com bons olhos o ingresso no e-commerce. "Nosso principal parceiro comercial segue sendo o atacado/varejo tradicional, e assim vai continuar. Mas nos últimos anos estamos criando produtos diferenciados, com valor agregado, de edições únicas e exclusivas, para atender enófilos que buscam experiências mais completas. É um nicho de mercado que quer mais informações, detalhes do produto com vídeos, fotos e fichas-técnicas", revela.