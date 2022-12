Festival gratuito com 120 atrações ocorre no fim de semana em Nova Petrópolis

A partir da sexta-feira (9), Nova Petrópolis será palco de mais de 120 experiências gratuitas na Praça Theodor Amstad, em Linha Imperial. Isso porque o Festival 120, promovido pela Sicredi Pioneira, acontecerá durante todo o final de semana, proporcionando três dias de atrações musicais, culturais e gastronômicas. Com estacionamento no campo da Sociedade Concórdia e entorno, o evento também oferecerá, durante todos os dias, transporte gratuito saindo da Praça das Flores em direção à Linha Imperial, com retorno ao ponto de origem.

Além de atrações para divertir toda a família e grupos de amigos, o evento contará com telões transmitindo ao vivo os jogos da Copa do Mundo, incluindo a partida Croácia x Brasil, pelas quartas de final, na sexta-feira (9), às 12 horas. Já na área gastronômica, o festival terá uma Vila com opções de lanches e comidas típicas da região, além de experiências como a Oficina de Biscoitos Natalinos, o Duelo de Chefs e um convite à comunidade para acompanhar a finalização da produção do bolo de aniversário da Sicredi, que pesará 120 quilos, seguida pela distribuição de fatias do doce.

Com o mote "É hora de celebrar o passado construindo o futuro", o evento é alusivo aos 120 anos da Sicredi Pioneira e ainda terá diversas atrações culturais que buscam resgatar a história do cooperativismo. Além disso, os visitantes poderão prestigiar uma feirinha no evento, com vários estandes mostrando a beleza do artesanato e produtos locais da comunidade. Através do site oficial (festival120.com) é possível conferir mais detalhes sobre o evento.