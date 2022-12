Univates estuda a possibilidade de criar biblioteca infantil

A Universidade do Vale do Taquari (Univates) está trabalhando na possibilidade de criação de uma biblioteca infantil aberta para a comunidade na Biblioteca Univates. A Universidade focou durante o ano de 2022 em um novo projeto, agregando à biblioteca um espaço para os pequenos leitores.

O projeto tem o envolvimento da coordenadora da Biblioteca Univates, Danusa Vicente, e das professoras dos cursos de Letras e Pedagogia Grasiela Kieling Bublitz, Rosiene Almeida Souza Haetinger, Fabiane Olegário e Morgana Domênica Hattge, num trabalho integrado entre Biblioteca e cursos de licenciatura. Em outubro foi realizada uma visita técnica ao Instituto Quindim em Caxias do Sul, um espaço de referência em literatura infantil e juvenil.

"Estamos num processo de construção do conhecimento/amadurecimento: pesquisa e análise de bibliografias para atualizar o acervo; exploração de referencial teórico; definição do nome; e análise de mobiliário", detalha Danusa. A expectativa é que o espaço possa receber visitas individuais com acesso livre, de acordo com os horários de atendimento da biblioteca. Já para grupos, a projeção é que sejam feitos agendamentos.

"Recebemos diversas visitas de escolas do município e de cidades vizinhas, no intuito de conhecer a estrutura de uma biblioteca universitária, bem como instigar a leitura. Não temos, no entanto, um espaço específico para esse público infantil. Então a Biblioteca Infantil viria ao encontro dessa demanda, como um espaço acolhedor, confortável, atrativo, com um acervo selecionado (infantil e juvenil) de acordo com as faixas etárias, bem como oportunizando o manuseio dos materiais disponíveis e a apropriação do universo da leitura", complementa Danusa.