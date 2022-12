Desemprenho da economia apresenta queda em outubro em Caxias do Sul

O desempenho da economia de Caxias do Sul em outubro apresentou queda de 0,9% em relação a setembro. No entanto, o acumulado no ano está positivo em 4,2%, enquanto nos últimos 12 meses o índice de crescimento chegou a 4%. Os indicadores do desempenho da economia de Caxias do Sul foram divulgados pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) e Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL).

A indústria foi o setor responsável pelo pior desempenho do mês, com queda de 3,7% em outubro sobre setembro. O comércio apresentou leve alta de 0,5% sobre o mês anterior. Os serviços, porém, tiveram desempenho positivo e cresceram 3,2% em outubro. No acumulado do ano, ou seja, de janeiro a outubro, destaque para o comércio, com 11,4% de crescimento. Indústria e serviços registraram ambos 2,7% de alta no comparativo.

Em relação aos postos de trabalho, o levantamento mostra que no mês de outubro houve ligeira alta, com 0,6% positivo, sendo abertos 987 novos empregos no município. No ano, o acumulado é positivo em 5,6%, com saldo de 8.619 vagas. Hoje, o estoque de empregos formais em Caxias do Sul totaliza 161.324 postos.

Já os indicadores do mercado externo apontam aumento de 48,7% nas exportações e 24,7% nas importações na comparação entre outubro de 2022 e outubro de 2021. O saldo da balança comercial caxiense no acumulado de 12 meses é positivo em 76,8%.

O diretor de Planejamento, Economia e Estatística da CIC Caxias Tarciano Melo Cardoso não acredita em movimentos bruscos que possam modificar os números da economia nos meses de novembro e dezembro além do que já é esperado. Tendo por base o cenário nacional, que prevê crescimento entre 3% e 6%, Tarciano entende que Caxias também crescerá nesta média em 2022.