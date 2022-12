Escola infantil de Imbé ganha novo local e amplia capacidade

Mais de 200 crianças de zero a seis anos, residentes em Imbé, estão de casa nova. Foi inaugurado o novo prédio da Escola Municipal de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho. A nova escola, localizada na esquina das avenidas Santa Rosa e Tramandaí, no Centro, foi entregue à população em solenidade nesta semana.

Primeira creche de Imbé, inaugurada em 1985 - quando o município ainda pertencia à cidade-mãe Tramandaí, a escola passa a ter capacidade para atender até 300 alunos em salas de aula mais amplas e arejadas, contando também com sala de vídeo e brinquedoteca, sala de atendimento multifuncional, secretaria, banheiros adaptados, sala dos professores, despensas, refeitório e cozinha. Todos os espaços contam com mobília e equipamentos novos e modernos. Além disso, a nova escola conta com um pátio com playground novo e materiais para práticas esportivas.

Atualmente, a escola conta com 185 crianças distribuídas nos níveis berçário, maternal, Pré-A e Pré-B, e divididas em 12 turmas de acordo com os níveis da faixa etária. O novo espaço proporcionará mais qualidade e momentos de integração, encantamento, descontração e estimulação dos sentidos, para que os pequenos possam brincar e aprender.

Adriana Cavalheiro, diretora da Chapeuzinho Vermelho, agradeceu o governo municipal pela entrega do novo prédio. "Ao dar à Educação Infantil um espaço tão rico, vocês estão mostrando à humanidade que o amor e a esperança em um mundo melhor são possíveis", disse.