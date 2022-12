Aeroporto de Santo Ângelo vai receber equipamento de segurança

O aeroporto Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo, deve receber ainda nesta semana o Sistema Visual Indicador de Rampa de Aproximação (chamado de Papi Tático), equipamento que auxilia pilotos na hora do pouso. A compra é providenciada pelo Departamento Aeroportuário da Secretaria de Logística e Transporte do governo do Estado, por meio de locação com a Infraero. Quando instalado - de maneira provisória - o equipamento vai viabilizar a operação de aproximação das aeronaves pela cabeceira 30 do aeroporto. Na cabeceira 12 (voltada para o lado da cidade), a operação continuará a ser feita pelo equipamento existente, até a compra em definitivo do Papi Tático.

Enquanto aguarda a chegada do equipamento provisório, o Estado realizará os trâmites para a homologação do Papi Tático no Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), órgão vinculado ao Ministério da Defesa. Paralelamente a esse processo, a secretaria abriu expediente licitatório visando à aquisição do equipamento para instalação definitiva nas duas cabeceiras da pista do aeroporto.

"É importante destacar que o governo do Estado está tomando todas as providências para garantir essas operações com a maior brevidade, atendendo todas as etapas necessárias à garantia de segurança no aeroporto", afirma o secretário de Logística e Transporte, Luiz Gustavo de Souza.

"Por se tratar de uma ação conjunta, com diferentes envolvidos, governo do Estado, governo federal, prefeitura de Santo Ângelo, Infraero, empresas de aviação e empresariado local, desde a autorização para as operações com Boeing 737-800, emitida pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), com as condições e restrições existentes, o governo do Estado tomou todas as providências para garantir a segurança e a gestão nas operações do aeroporto", reforça o diretor do Departamento Aeroportuário, Leandro Taborda. A locação do Papi Tático é mais uma das providências adotadas para que, ao sanar essa restrição, irá permitir a utilização em plenitude da pista de pouso e decolagem por aeronaves de maior porte.

Em julho deste ano iniciaram as obras para ampliar o espaço de segurança localizado ao final da pista de pouso do aeroporto. A concretização desta obra é uma necessidade para a operação nas duas cabeceiras de aeronaves maiores, como as da Gol. A obra está sendo realizada com a união das entidades empresariais, iniciativa privada e poder público.