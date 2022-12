Rio Grande ganha ônibus seletivo para cadeirantes

A cidade de Rio Grande passa a contar, a partir dessa terça-feira (6), com um novo ônibus seletivo. O veículo, além do conforto possui um moderno sistema de elevador para cadeirantes.

O coletivo conta com tecnologia moderna que permite ao usuário acessar o interior do veículo já sentado na poltrona. Ou seja, o elevador rebaixa o banco que fica ao lado da porta, até o nível do solo, permitindo que o cadeirante sente na poltrona, coloque o cinto de segurança e seja elevado até a parte interna do ônibus.

Outra novidade do veículo é o sistema de Wi-Fi integrado, que permitirá aos passageiros estarem conectados durante toda a viagem. A internet é disponibilizada gratuitamente aos usuários, sem necessidade de cadastro.

De acordo com o secretário de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança, Anderson Castro, o pacote para o verão contava com quatro veículos. "Foi combinado com a empresa que entregaríamos quatro seletivos novo, todos adaptados e com Wi-Fi integrado, no entanto a fabricante dos chassis atrasou a entrega dos veículos. Agora a expectativa é que até março esses veículos sejam entregues para a comunidade", afirmou.