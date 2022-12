O edital da etapa 1 do Programa Pavimenta Venâncio recebe as propostas de empresas interessadas em executar os serviços. O documento, que abrange 12 trechos de ruas pertencentes a cinco bairros do município, foi encaminhado para licitação. Dessa forma, os envelopes relativos ao processo licitatório serão abertos no dia 19 de janeiro.

A etapa 1 do programa contempla vias urbanas dos bairros Aviação, Brígida, Cruzeiro e Gressler. Serão executados serviços de pavimentação asfáltica, terraplenagem, microdrenagem e sinalização. No total, serão investidos R$ 5.8 milhões com recursos próprios da prefeitura.

Conforme o secretário de Planejamento e Urbanismo, Gustavo Von Helden, a pavimentação no perímetro urbano desafogará vias movimentadas e proporcionará conforto aos moradores de Venâncio Aires. "A maioria destes trechos é chão batido ainda. Então, além de acabar com o problema de poeira nas casas, a medida vai gerar melhor trafegabilidade. O prefeito sempre nos dá a missão de buscar mais conforto para as pessoas. Essa é a nossa missão", disse.