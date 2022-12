Hospital de Canoas reativa grupo para monitorar a Covid

Com o avanço da BQ.1, subvariante originária da ômicron, o Hospital Universitário de Canoas (HU) retomou as reuniões com o Grupo de Monitoramento Covid-19, que acompanha permanentemente o aumento dos casos na casa de saúde. Além disso, ficou definida a organização de uma área de isolamento para pacientes de enfermaria positivos para Covid.

A suspensão das visitas aos pacientes, que já vigora desde o dia 30 de novembro, segue mantida por tempo indeterminado. Internamente, para preservar a saúde do trabalhador, o HU segue com campanhas de incentivo para os colaboradores completarem o esquema vacinal e mantém a distribuição de máscaras N95, principalmente, para os funcionários mais expostos ao atendimento ao público.

O enfermeiro e especialista em Epidemiologia e Vigilância em Saúde, Pedro Guilherme Propodolski, lembra que a BQ.1 mostra um importante contágio, com maior capacidade de transmissão. "A situação resultou em um aumento considerável do número de diagnósticos positivos de covid nos últimos dias", informa. Conforme alerta da prefeitura é fundamental que a população reforce os cuidados contra a covid, como o uso de máscaras em locais fechados, higienização das mãos e respeite o isolamento por sete dias das pessoas com diagnóstico confirmado.