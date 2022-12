Jantar com temática africana é realizado no Mercado Central de Pelotas

A prefeitura de Pelotas, em parceria com o Senac, Sebrae e a Companhia de Dança Afro Daniel Amaro promove, na quarta-feira (7), jantar temático Performance & Culinária dos Orixás. O evento será no Mercado Central, a partir das 20h, com o objetivo de celebrar a contribuição dos negros para a cultura pelotense. A atração principal é o cardápio com pratos alusivos às oferendas das religiões de matriz africana e inspirados em cinco orixás: Bará, Yemanjá, Ogum, Oxalá e Oxum.