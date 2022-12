Entrada de Santo Antônio da Patrulha receberá pórtico

Foi assinada a ordem de serviço para a construção do pórtico de entrada de Santo Antônio da Patrulha. O pórtico terá 39 metros de comprimento e altura total de 11 metros, com o vão de passagem abaixo da estrutura totalizando 7 metros de altura. O monumento será localizado na ERS-474, uma das entradas mais movimentadas do município.

Os visitantes que estiverem chegando à Santo Antônio, ou apenas de passagem pela cidade, serão recebidos com a mensagem "Bem Vindo a Santo Antônio da Patrulha, capital da cachaça, do sonho e da rapadura do RS", e, aqueles que saem, levam consigo o recado hospitaleiro "volte sempre". A obra tem o valor de R$ 468 mil.

O secretário de Cultura, Turismo e Esportes, Sérgio Canário, cuja pasta é a responsável pela iniciativa, destaca que o pórtico faz parte da série de iniciativas voltadas ao fomento do turismo na nossa cidade. Também presente, a secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Katiane Costa, pode explicar o projeto para todos os presentes.