Um dos pontos altos do Natal Borbulhante de Garibaldi acontece nesta quarta-feira (7), no Centro Histórico. A partir das 19h, o público poderá conferir o cortejo natalino com a chegada do Papai Noel e a entrega das chaves da cidade ao bom velhinho. A festividade envolvendo a Cia Teatral Acto, o coral dos Canarinhos de Garibaldi e a Banda Musical Danilo Chesini tem início no Boulevard Garibaldi e segue até a Praça Loureiro da Silva.

Destaque também para o espetáculo Um presente iluminado, com o Grupo Hora Vaga, a partir das 21h. "O Natal Borbulhante é a coroação de um ano em que trabalhamos fortemente na retomada do nosso turismo, da nossa economia e do desenvolvimento da nossa cidade. Um momento mágico que envolve a participação de toda a comunidade na data mais importante do nosso calendário cristão", revelou o prefeito Sérgio Chesini.