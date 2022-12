Erechim lança programa de regularização fundiária que planeja atingir cerca de 1 mil famílias em 17 bairros

A Prefeitura de Erechim lançou, nesta terça-feira (6), na Câmara de Vereadores, o programa Escritura na mão. A iniciativa é uma política de regularização fundiária voltada para cerca de 980 áreas ocupadas e em situação irregular. Depois de todas as etapas concluídas do programa, as famílias vão receber o documento que garante a posse.

Na abertura, o secretário de Gestão e Governança, Edgar Marmentini, disse que o programa contemplará áreas em 17 bairros. A ideia é que 1 mil famílias sejam beneficiadas. "O Escritura na Mão vai envolver várias etapas e diferentes atores, Poder Executivo, Câmara de Vereadores, o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Registro de Imóveis, gabinete do prefeito e do vice e mais sete secretarias municipais. Tudo que será feito já está no nosso radar", explica o secretário Marmentini.

O prefeito de Erechim, Paulo Polis, disse, na abertura, que a regularização fundiária é um tema complexo e prioridade da prefeitura. "E para temas complexos não têm soluções simples. O programa é o pontapé de um grande projeto público que vai trazer dignidade, respeito para as pessoas. É um trabalho que remete ao sonho de milhares de famílias. A regularização vai trazer benefícios às famílias e à municipalidade", afirma o prefeito. "A escritura na mão significa cidadania e é quando de fato as pessoas se tornam cidadãs de Erechim. Este programa faz parte de uma concepção de gestão pública que não esquece de quem mais precisa e auxilia com olhar diferenciado", destacou Paulo Polis.