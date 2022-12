Central da Polícia Civil será inaugurada nesta quarta-feira em Gravataí

Será inaugurada, nesta quarta-feira (7), a nova Central de Polícia de Gravataí, no bairro São Vicente. Além da segurança pública, o convênio trará ganhos para a comunidade também na área da saúde.

Pelo termo, a prefeitura de Gravataí fez a locação de um novo espaço e, com apoio financeiro da Câmara de Vereadores, reestruturou toda a área para a instalação da nova Central de Polícia. A nova estrutura irá concentrar a 1ª Delegacia de Polícia, a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, a Delegacia da Mulher, o Departamento de Homicídios e a 1ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana, além de um posto do Instituto de Identificação, a ser operado por funcionários da Prefeitura.

Com isso, a área onde funciona atualmente a 1ª Delegacia de Polícia, no Centro da cidade, será entregue ao município, viabilizando a construção de um amplo complexo de saúde, que incluirá a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Centro e a Farmácia Municipal. A expectativa é de que quase mil pessoas frequentem, diariamente, o complexo. A conclusão da obra e a inauguração estão previstas para 2024.

Segundo o prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, a parceria com os órgãos de polícia vai além da questão estrutural. "No combate à criminalidade, trabalhamos de forma integrada entre a nossa Guarda Municipal e as forças de segurança do Estado, o que ajudou a reduzir os índices de homicídios em 25%, os furtos em 33% e os latrocínios pela metade, ao longo deste ano", explica.

A expertise da Guarda Municipal de Gravataí, aliás, foi compartilhada através da participação na formação de agentes em outros municípios gaúchos, como Tramandaí, Imbé, Cachoeirinha, Esteio, Novo Hamburgo e Campo Bom. "Ainda em relação ao combate à criminalidade, já começamos a instalar mais 600 câmeras de videomonitoramento, vamos comprar 120 câmeras corporais e 50 armas de eletrochoque, além de ampliar nosso efetivo com 86 guardas municipais e 82 vigias escolares", informa o prefeito.