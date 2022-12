Escolas da Região Metropolitana terão ponto de descarte de eletrônicos

Uma parceria entre o Consórcio Pró-Sinos, a empresa Coopertec e as prefeituras vai espalhar pontos de coleta de produtos eletroeletrônicos nas escolas dos municípios da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. Trata-se do projeto Escola Recicla Mais. Inicialmente, as bags estão sendo disponibilizadas em instituições de ensino de Esteio e, futuramente, também, em outros dos demais 27 municípios consorciados.

Além da conscientização e da questão ambiental, a parceria ainda resultará em um benefício a mais para as escolas, uma vez que a Coopertec pagará às instituições de ensino pelo volume recolhido. Os pontos de coleta receberão itens como monitores, telefones fixos, celulares, baterias, computadores, televisores, câmeras fotográficas, impressoras e até geladeiras.

Uma vez por semana, o material descartado será recolhidos pela Coopertec, que fará a triagem e o desmonte e repassará os produtos a empresas que reutilizam os materiais. A empresa de Canoas já trabalha nessa área com uma quantidade aproximada de 25 toneladas por mês.

"O Pró-Sinos tem o propósito de conscientizar em torno da preservação do meio ambiente e uma das prioridades é o descarte correto dos resíduos. Essa iniciativa vai de encontro a isso e visa incentivar as pessoas a darem a destinação adequada aos eletroeletrônicos", destaca o presidente do Consórcio e prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal.