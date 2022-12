Campanha alerta para o câncer de pele em Passo Fundo

A Sociedade Brasileira de Dermatologia promove o Dezembro Laranja, com ações de prevenção e orientação sobre cuidados com a pele. Na Universidade de Passo Fundo (UPF), o projeto de extensão Amigos da Pele realizou um dia especial com atendimentos gratuitos para a comunidade. Ao todo foram 195 consultas, que resultaram no encaminhamento de 30 pessoas com casos suspeitos de câncer de pele.

De acordo com a professoraGilvana Bonella, coordenadora do projeto, nas primeiras horas já havia uma fila à espera das senhas que foram distribuídas. Inicialmente, seriam feitos 150 atendimentos, mas, diante da procura, e com a disponibilidade de tempo e pessoal, a equipe realizou 45 a mais.

"Essa é uma campanha de conscientização e contamos com o apoio da equipe do projeto Amigos da Pele, estudantes, residentes e profissionais. Após a pandemia, esse é o primeiro momento de atendimento presencial e vimos que a população estava precisando. Isso de certa forma nos alegra, já que conseguimos voltar a oferecer esse atendimento", destacou, reforçando que a principal dica é o uso do protetor solar todos os dias, com reforço ao longo das horas e uso, inclusive à noite.

A professora Gilvana destaca que cada paciente recebeu orientações sobre uso de protetor solar, tratamento de lesões de pele, avaliação, além de dicas e orientações para cada caso. Para aqueles em que foi detectada a possível presença do câncer, os encaminhamentos foram oferecidos. Além da consulta, os examinados ficarão em uma lista de atendimento, ou seja, em caso de necessidade de cirurgia, terão prioridade.

Para realizar a ação, foram 16 médicos dermatologistas e residentes de dermatologia nos atendimentos, além de 20 acadêmicos do curso de Medicina, que auxiliaram nos atendimentos e nas orientações à população. A ação ocorreu em parceria com o Hospital São Vicente de Paulo, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a 6ª Coordenadoria Regional da Saúde e as Ligas de Dermatologia das Faculdades de Medicina da Universidade Federal da Fronteira Sul, da Universidade de Passo Fundo e da Atitus Educação.