Encantado quer receber um laboratório de práticas inovadoras

O município de Encantado apresentou uma proposta à integrante do Grupo Estratégico do Pacto pela Educação, Mônica Timm, para constituir um laboratório de práticas educadoras inovadoras junto ao movimento. Através da proposta, a prefeitura quer e consolidar o município como uma das principais referências nacionais em qualidade na educação.

Com o apoio da Govtech Wise Innovation, em menos de um ano a prefeitura integralizou 50% da sua rede pública municipal de ensino com atividades pedagógicas inovadoras, implantou dois laboratórios de última geração, formou todos os professores do ensino fundamental para o desenvolvimento de práticas pedagógicas orientadas por evidências, promoveu as primeiras contratações inovadoras através do Marco Legal das startups e iniciou a transformação digital completa dos serviços educacionais. Segundo Mônica Timm, a proposta de Encantado tem todos componentes para ser aceita. "É uma grata surpresa conhecer o projeto da cidade e ver que está sendo feito por pessoas capacitadas. A secretaria municipal está engajada e tem um propósito de alto nível, com um planejamento estratégico que poderá inspirar todo o País, em especial pela visão sistêmica com a qual encaram a educação", destacou.

A reunião também definiu as ações prioritárias da educação para 2023 em Encantado. Todos os projetos já realizados no município em 2022, que contaram com a articulação da Wise, serão anexados à Carta de Adesão para o Pacto pela Educação. Entre previsões para o próximo ano, estão a implementação de um centro de inovação focado em gerar talentos e formar professores, além do diagnóstico para a transformação arquitetônica de todas as escolas.

Desde 2021, a prefeitura está implementando um projeto de inovação para a educação. Com investimento previsto de R$ 12 milhões o programa engloba 10 componentes. "Essa será a nossa plataforma para o desenvolvimento sustentável. A adesão ao Pacto vai consolidar todas as ações que já estão sendo realizadas e potencializar ainda mais a integração de agentes capazes de trazer mais ideias e realizações para que Encantado seja um exemplo no Brasil", explicou Stefanie Casagrande, secretária de Educação