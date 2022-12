O aumento de casos de Covid-19 fez com que o Hospital Vida & Saúde, de Santa Rosa, retomasse algumas medidas de precaução. A partir desta terça-feira esão suspensas visitas aos pacientes das Unidades de Internação, mantendo apenas a possibilidade de acompanhante.

As visitas na UTI Adulto passam a acontecer em apenas um horário, às 13h30, restritos a um visitante por paciente. Também houve alteração no acesso de profissionais que realizam registros fotográficos ou em vídeo e acompanhamentos de partos (como doulas e fisioterapeutas), que agora só poderão acessar o Centro Obstétrico mediante apresentação de teste antígeno negativo realizado nas últimas 24h. Atividades do Programa Voluntariado também estão suspensas temporariamente.

A instituição voltou a reforçar a obrigatoriedade do uso de máscara facial para todos os acessos do hospital, bem como medidas de higienização de mãos, com o uso de álcool em gel ou água e sabonete líquido. As medidas serão por tempo indeterminado.