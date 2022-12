Casa histórica de Gramado vai ganhar loja de chocolates com cafeteria e lounge

Localizada na esquina das famosas Rua Torta e Avenida Borges de Medeiros, a imponente Casa do Major José Nicoletti Filho recebe os últimos detalhes para ser aberta ao público. Depois do restauro de todo o imóvel histórico, o espaço receberá um museu, que contará sobre a vida do primeiro subintendente de Gramado e a história do próprio município. Porém, nesta quarta-feira o prédio receberá uma loja da Chocolates Lugano, que reunirá loja, cafeteria e lounge

Por se tratar de uma modalidade de loja diferente das demais, uma nova parceria foi firmada para garantir a gastronomia diferenciada do local. Quem assina o menu é Felipe Di Sicca, chef executivo, professor e consultor em gastronomia, novo gerente de A&B da Chocolate Lugano. Ele se soma à marca para trazer novidades gastronômicas às operações próprias da marca.

"O projeto potencializa a arquitetura já existente no espaço com o máximo de área verde possível, trazendo os consumidores para uma grande imersão dentro da natureza, em um dos lugares mais emblemáticos de Gramado: a Rua Torta", explica Jonas Esteves, diretor de marketing e operações da Lugano. "Além da questão do design, o lugar será integrado à rua trazendo uma opção de interação com o público e criando, assim, um ponto de encontro único nos arredores de um lugar que já é icônico por si só", completa. A operação estará aberta diariamente, das 09:30 às 23:00.

A casa onde morou o primeiro subintendente de Gramado está se tornando um museu que, além de contar a história do Major, vai apresentar as origens de Gramado, seus povos nativos e colonizadores. O espaço, que conterá itens históricos, acervo da família e painéis animados, está na etapa final de montagem e curadoria.