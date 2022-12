O 2º Desafio Rota do Pêssego, realizado domingo (4), com apoio das prefeituras de Canguçu, Pelotas e Morro Redondo, contou com 606 participantes - um aumento aproximado de 70% em relação aos 360 ciclistas de 2021. O evento é promovido pelo grupo canguçuense Sem Pedal, com participação e suporte dos três municípios. Pelotas disponibilizou quatro pontos de recepção no roteiro pela zona rural local.

De acordo com a diretora de Turismo Rural da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Veridiane Souza, empreendedores estabelecidos na Rota do Pêssego apoiaram a jornada de cicloturismo, colocando-se à disposição que cederam espaço para montagem de um gazebo, com oferecimento, pelos produtores da região, de frutas, cucas, queijos, salames, bolos, bolachinhas e geleias no ponto de apoio.