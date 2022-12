O Bom Velhinho e seus ajudantes chegarão em Caxias do Sul nessa quinta-feira (8) para o Natal Iluminado da CDL Caxias. O espetáculo gratuito e aberto ao público terá como palco a rua Alfredo Chaves (em frente ao Palácio do Comércio), esquina com a Rua Sinimbu. Por conta da atração, a via será bloqueada ainda de manhã. Essa é a primeira vez que a entidade realiza o evento, que integra a campanha alusiva à data comemorativa.

A celebração terá show da cantora Candy Belotto, que reunirá a comunidade caxiense com um repertório recheado de clássicos natalinos. Também serão distribuídos pipoca, algodão doce, picolé, balões e toucas natalinas. Em caso de chuva, o evento será transferido para a próxima semana, no dia 15. "Com a volta dos eventos presenciais, conseguimos promover um encontro que leve a magia do Natal para as crianças, ", reitera Joel Ribeiro, gerente Comercial e Marketing da CDL Caxias.