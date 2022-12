Prefeitura envia proposta à Câmara para viabilizar a criação da Secretaria de Inovação em Passo Fundo

A prefeitura de Passo Fundo encaminhou para a Câmara de Vereadores um projeto de Lei Complementar que cria a Secretaria de Inovação. A mudança na estrutura administrativa com uma pasta enxuta e ágil tem como objetivos fomentar o setor e impulsionar o desenvolvimento de Passo Fundo.

A Secretaria de Inovação será responsável por planejar e colocar em prática as políticas públicas do setor. Entre as principais atribuições, está envolver poder público, entidades e empresas para a construção de projetos e o fortalecimento do sistema de inovação.

Além disso, conforme o secretário de Planejamento, Giezi Schneider, que está acompanhando todo o andamento da proposta juntamente com um grupo de secretários designados pelo prefeito, trará resultados para o futuro da cidade e a vida das pessoas. "É um estímulo para o surgimento de novos negócios baseados em inovação, as chamadas startups. Além disso, uma governança que trabalha em conjunto com as empresas e entidades tornará a cidade mais atrativa para que se instalem aqui empresas inovadoras e de base tecnológica e, ainda, criará mais oportunidades de trabalho, sobretudo, para os jovens que têm formação e, muitas vezes, não encontram espaço", salientou.

De acordo com o prefeito, Pedro Almeida, a criação da pasta é resultado de um amplo diálogo com diferentes atores envolvidos no ecossistema da inovação. "O debate iniciou durante a Semana de Desenvolvimento Econômico, promovida em junho com o objetivo de valorizar o potencial econômico de Passo Fundo. Naquele momento, reunimos em um mesmo espaço as universidades e instituições de ensino, o setor empresarial, a sociedade civil organizada e representantes do setor público, apresentando a proposta da Prefeitura com vistas à potencialização das iniciativas de fomento à inovação. Desde então, avançamos no diagnóstico e em propostas para o setor", recorda o prefeito.