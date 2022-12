Unidade básica Olaria vai passar por ampliação em Canoas

A prefeitura de Canoas assinou, nesta segunda-feira (5), a ordem de início para a ampliação e reforma da unidade de saúde Olaria. O espaço vai mais que dobrar a área atual, passando de 141,80 metros quadrados para 332,38m². O investimento é de R$ 1.529 milhão e as obras possuem previsão de conclusão em até seis meses.

A nova área terá sala de espera, registro de pacientes, espaço de atividades coletivas, sala de utilidades, dentre outros ambientes para melhor atender os usuários. O atual prédio também será modernizado com a readequação dos espaços físicos, dentre eles, as salas de vacinas, curativos e consultórios. Enquanto as obras da unidade Olaria não ficam prontas, a população deve buscar atendimento na unidade de saúde São Vicente, localizada na rua Walter Oliveira Filho Ilha, 90, bairro Estância Velha

O prefeito em exercício, Nedy de Vargas Marques, relembrou sua participação para a criação da unidade, em dezembro de 1994. "Quando fui vereador, tive a honra de votar a favor do recurso para construir essa unidade e, hoje, por essas coisas que a vida nos proporciona, estou voltando aqui como prefeito para dar início à reforma e ampliação desta unidade. Sabemos que há muito ainda por fazer na saúde, é uma área desafiadora e que exige urgência, mas estamos trabalhando com muito foco e planejamento para melhorar o atendimento aos canoenses".

O secretário da Saúde de Canoas, Aristeu Ismailow, enfatizou sobre a importância do investimento e os esforços da Prefeitura para qualificar a saúde do município. "É uma intervenção de melhoria física muito importante, que vai garantir uma estrutura maior e mais digna para que os canoenses possam ser atendidos e acolhidos com mais conforto e segurança".