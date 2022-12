Bento vai decretar situação de emergência por conta das chuvas

A prefeitura de Bento Gonçalves irá decretar emergência devido às chuvas fortes que atingiram o município desde a sexta-feira (2). A definição foi realizada durante reunião nesta segunda-feira (5).

As secretarias realizam o balanço total dos bairros afetados e famílias. Até o domingo (4) foram contabilizadas 31 famílias afetadas, que perderam seus pertences, oito estão desalojadas com as residências interditadas.

Foram atingidos com alagamentos, desmoronamentos, rompimento de tubulação e outros problemas os bairros: São João, Santa Rita, Santa Marta, Eucaliptos, Vila Nova, Barracão, São Francisco, Borgo, Fenavinho, Licorsul, Imigrante, Zatt, Glória, Aparecida, Cohab, Fátima, Santa Helena, Cembranel, e Loteamento Zanetti. Após o levantamento de todos os estragos e famílias afetadas será publicado o decreto no Diário Oficial e encaminhado para o governo do Estado.

"Estamos priorizando a população de Bento Gonçalves e esse decreto será importante para darmos atendimento a todos. Nossas equipes trabalham desde a última sexta para minimizar os danos causados pela forte chuva. Diversos bairros foram atingidos e agora começamos o trabalho para reerguer a cidade", destaca o prefeito Diogo Siqueira.