Comércio de Santa Cruz do Sul projeta vendas 5% maiores no Natal em relação à 2021

O comércio de Santa Cruz do Sul está esperançoso com as vendas de Natal deste ano. Com base nos índices, estudos, panoramas do segmento, e na observação pontual do desempenho do varejo local, desde o Dia das Mães, em maio, quando o comércio santa-cruzense registrou uma alta de 7% nas vendas, a projeção do segmento para o fim de ano é de um crescimento de 5%, na comparação com o Natal do ano passado.

"Ao longo de 2022 percebemos uma evolução nas vendas, sobretudo, em datas que nós não tínhamos uma venda tão presente, como Dia dos Namorados, que se consolidou no calendário do varejo neste ano. Todo este crescimento positivo nos mostra que fazer uma projeção destas não será puro otimismo de nossa parte", pondera o presidente do Sindilojas Vale do Rio Pardo, Mauro Spode.

A injeção de recursos como o pagamento da gratificação natalina - o 13º salário - que em algumas empresas já começou a ser quitado aos colaboradores, colaboram para o otimismo do setor. "Entramos na reta final das vendas com esta boa perspectiva e isso é positivo. Cresce o investimento do lojista nas contratações de mão de obra e no próprio investimento em estoque e produtos", frisa Spode.

O Dia dos Namorados, citado pelo presidente da entidade, representou um crescimento de 10% sobre as vendas de 2021 no mesmo período, seguindo pela alta de 5% nas vendas com o Dia dos Pais, seguindo o saldo positivo do Dia das Crianças e Black Friday. "Está sendo um ano de grandes desafios, sobretudo no que se refere ao comportamento do consumo, do apelo do comércio eletrônico e de todos os reveses econômicos. No entanto, acreditamos que este Natal irá confirmar a retomada do varejo pós-pandemia", complementa o presidente.