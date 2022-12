Incubadora da UFSM seleciona empresas com base tecnológica

A Pulsar, Incubadora Tecnológica da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), publicou edital para o processo de seleção de empresas de base tecnológica para os Programas de Incubação. Estão abertas vagas nas modalidades Incubação interna; Incubação externa; Incubação em ambiente coletivo; e Incubação como empresa associada. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de dezembro e custam R$ 80,00.

O processo de incubação tem como objetivo fortalecer e preparar as empresas por meio do monitoramento da evolução do negócio, além de possibilitar a interação com ecossistemas de inovação que contribuem para o desenvolvimento da empresa. O Programa de Incubação contempla a fase em que o empreendimento deixa de ser ideia e passa a ser uma empresa, podendo ser uma incubação interna ou externa. Durante o programa, os empreendedores utilizam a infraestrutura e os serviços de apoio científico e tecnológico e de suporte operacional oferecidos pela Pulsar.

O edital oferece vagas para diferentes modalidades de incubação de empresas, como: interna, externa, coletiva e associadas. A interna consiste na instalação física da empresa na incubadora, usufruindo de todos os serviços. Na externa a empresa tem acesso a infraestrutura de uso comum da Pulsar Incubadora Tecnológica e usufrui dos serviços de monitoramento e planejamento, nos eixos gestão, capital, tecnológico, mercado e perfil empreendedor.

Na incubação coletiva (coworking) é destinada para empreendimentos ou microempreendedores individuais desenvolverem projetos de base tecnológica no espaço compartilhado da Incubadora, terá acesso às estruturas de uso e serviços como salas de conferências, copa, sala de reunião, treinamentos, cursos e eventos. Já para a modalidade de empresas associadas, não é necessário a instalação física, mas receberá apoio e uso dos serviços prestados pela Pulsar para o desenvolvimento de novos negócios, processos e produtos.

As propostas para incubação devem ser apresentadas por pessoas físicas ou jurídicas, que possuam a capacidade técnica necessária ao desenvolvimento de um produto ou serviço inovador sob o ponto de vista tecnológico. Não é necessário que a empresa esteja formalmente constituída quando da apresentação da proposta. A intenção é que ocorra a análise das empresas inscritas no mês de janeiro e, após isso, seja divulgada a seleção daquelas que foram selecionadas.