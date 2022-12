Nos próximos dias, até antes do Natal, a prefeitura de São Borja fará o repasse de 1.700 cestas básicas às famílias em situação mais vulnerável no município. A ação é desenvolvida por equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. O principal critério para a distribuição de gêneros alimentícios básicos é cadastro nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS). São cinco os CRAS na cidade - Centro, Paraboi, Arneldo Matter, Passo e Leonel Brizola.

A secretária municipal de Desenvolvimento Social, Luciane Bidinoto, lembra que a comunidade é convidada a se juntar a esta ação de solidariedade. "Sabemos das muitas dificuldades enfrentadas neste período pós-pandemia, mas para aqueles que têm mais sempre haverá chance de ajudar os que têm menos. O Natal é, como se sabe, o melhor momento de estender a mão a quem mais precisa", diz a secretária. Bidinoto orienta que doações de gêneros alimentícios básicos podem ser levadas diretamente na secretária (na avenida Presidente Vargas, em frente ao hospital Ivan Goulart).

O prefeito Eduardo Bonotto ressalta que o repasse dos insumos alimentícios é feito integralmente com recursos financeiros do orçamento municipal. "Nós fazemos questão de empreender este esforço pois queremos que as famílias beneficiárias tenham um Natal e uma virada de ano com mais bem-estar e dignidade. O que queremos para nós, também fazemos força de oferecer aos demais são-borjenses", destaca Bonotto.