Profissionais de recursos humanos e executivos de empresas da cidade de Rio Grande participaram da formatura dos 30 alunos do projeto Redes no fim de semana, no Instituto Federal. Além da entrega do certificado, a formatura contou com apresentações dos alunos sobre o conteúdo aprendido durante os dois meses de formação técnica e socioemocional oferecidos pelo projeto. O objetivo foi apresentar o potencial dos alunos para as empresas contratantes, dando uma oportunidade de networking para os novos profissionais.

Durante a formatura cada aluno fez uma apresentação de quatro minutos para mostrar os conteúdos trabalhados ao longo do curso. A ideia foi trazer aspectos da formação que mais chamaram a atenção ou um ponto de vista pessoal dentro daquele tema. Ao todo, 80 pessoas se inscreveram para participar da primeira edição do projeto. A expectativa é que outra turma seja aberta em 2023.

O objetivo do projeto Redes é apoiar a inclusão no mercado de trabalho de pessoas que tenham concluído ou estejam realizando curso técnico ou profissionalizante nas áreas de automação industrial, eletromecânica, eletrônica, eletrotécnica, fabricação mecânica e mecânica. Os participantes serão agora incluídos no banco de currículos do Redes e serão encaminhados, por meio de agente local, para eventuais vagas de emprego na Bunge e em outras empresas da região.