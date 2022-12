O Parque Estadual do Caracol, que era administrado pela Prefeitura de Canela - Secretaria de Turismo e Cultura, será gerenciado a partir desta segunda-feira (5), pela iniciativa privada. A administração recebeu e-mail do governo estadual, no qual informa a autorização do Consórcio Novo Caracol assumir toda a operação do atrativo O parque estará fechado para adequações de 5 a 16 de dezembro.

Para o Parque do Caracol, o projeto do consórcio Novo Caracol/Tainhas, prevê novas opções de atividades de aventura, como o arvorismo. O acesso aos canelenses no atrativo segue sendo gratuito mediante comprovação de endereço. A partir da concessão, o município de Canela receberá as receitas como IPTU e ISSQN e um percentual sobre a arrecadação bruta do parque.

Durante todo esse período, a concessionária Iter Parques, administradora do Parque Bondinho Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, utilizou o Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (CIDICA) para treinamento da equipe. O consórcio Novo Caracol venceu o leilão, que ocorreu em agosto, com a oferta de R$ 150 milhões