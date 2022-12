Abrigo para familiares é construído na Case de Uruguaiana

Um espaço construído para uso dos familiares que aguardam a visitação dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa na unidade, o abrigo de visitas do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Uruguaiana foi entregue em solenidade. O Case recebe adolescentes das comarcas de Uruguaiana, Alegrete, Itaqui, Quaraí, Santana do Livramento e São Borja e, por meio do abrigo, será possível ofertar um local qualificado para o acolhimento das famílias de forma a zelar pelo resguardo e proteção durante a espera.

Segundo a diretora socioeducativa da Fase, Simone Weber, a obra é uma demanda antiga, surgida ainda em 2001. "É o início de um projeto que ainda pode ser aprimorado. Este espaço também vai trazer tranquilidade para o adolescente que vai saber que a família está aguardando em um local adequado", disse.

O abrigo foi construído em estrutura de monobloco e dispõe de área coberta para espera, quatro sanitários, fraldário e depósito. A obra também incluiu o Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI), execução de sistema de esgoto composto de fossa, filtro e sumidouro, plantio de árvores, novo calçamento e rampa em concreto, área de estacionamento em brita, cercamento da área com tela galvanizada e mourões, instalação de portão e plantio de grama.

Para o presidente da Fase, José Antônio Matos Reus, disponibilizar o espaço é importante para o fortalecimento do vínculo entre familiares, adolescentes e instituição, além de propiciar condições apropriadas para o aguardo das visitas. "A Fundação tem como meta estabelecer estes abrigos, futuramente, em todas as unidades", afirma.

O projeto e a fiscalização ficaram sob responsabilidade do Núcleo de Engenharia e Arquitetura da Fase. O investimento do governo do Estado, por meio do Programa Avançar, foi de R$ 662.9 mil.