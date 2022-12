Área Azul não terá mais cobrança a partir de quarta-feira em Canoas

A partir da quarta-feira (7) não haverá mais a cobrança para o estacionamento rotativo da Área Azul, no Centro da cidade. Com isso, os motoristas de automóveis ficarão isentos de pagar a tarifa de R$ 1,25 por hora. Mesmo sem a cobrança, os veículos estacionados devem respeitar o período da rotatividade de até duas horas. Equipes de agentes de trânsito da secretaria municipal de Transportes e Mobilidade serão os responsáveis pela fiscalização.

A gratuidade ocorre devido ao fim do contrato de concessão da empresa Rek Parking, que encerra suas atividades em Canoas. O secretário da pasta responsável, Marcos Daniel destaca que o fim da cobrança é temporário e que será retomada com a seleção de uma nova gestora da Área Azul. "A licitação que norteará as regras para a contratação da futura empresa está sob análise técnica e jurídica pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). Com a aval do TCE, poderemos promover um certame justo aos participantes e principalmente, defendendo os interesses do município e garantindo legalidade em todas as cláusulas do novo contrato", explicou Daniel.

Os motoristas que adquiriram o cartão pré-pago ou possuam crédito de estacionamento pelo aplicativo Rek Pay podem solicitar a devolução dos valores até o dia 21 de dezembro, ou ainda, optem em ficar com o crédito e usar em municípios como São Leopoldo, Caxias, Canela, Gramado e mais 15 cidades gaúchas onde a empresa explora o estacionamento rotativo pago. "Não haverá mais o tíquete de estacionamento e nem o uso do parquímetro. O controle do tempo ficará a cargo dos agentes de trânsito, assim como funciona atualmente para as motocicletas", salientou Daniel.