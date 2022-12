Queda nas chuvas acende o alerta em Santa Maria, que pode enfrentar terceiro ano consecutivo de seca

Pelo terceiro ano consecutivo, Santa Maria está na iminência de enfrentar mais um período de seca e de pouca precipitação pluviométrica nos próximos meses. O Grupo de Trabalho da Prefeitura monitora a situação da estiagem, principalmente nas comunidades do interior que já enfrentam a falta de água devido à chuva escassa na região.

Para apontar os principais problemas e poder encaminhar ações práticas em curto, médio e longo prazo, o Executivo realizou uma reunião com representantes da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Defesa Civil de Santa Maria, da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), Vigiagua e Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater).

A gestora da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) em Santa Maria, Andréia Zanini, explicou que é feito um monitoramento sistemático para acompanhar o nível das duas principais barragens que garantem água para os santa-marienses. A barragem do DNOS, no bairro Campestre do Menino Deus, está um metro abaixo do nível normal. Já a barragem Rodolfo Costa e Silva, a maior e fica no limite entre Itaara e São Martinho da Serra, está com cerca de 26 metros, isto é, com 1,2 metro abaixo da sua normalidade.

"Embora os reservatórios estejam abaixo da normalidade, ainda não há risco de racionamento ou desabastecimento por escassez hídrica. Porém, sempre destacamos a necessidade do consumo consciente por parte da população", pontua Andréia.

No final de 2021, a prefeitura assinou a ordem de serviço das obras do Programa Água, Vida e Cidadania, da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). O investimento da empresa é de cerca de R$ 3 milhões em obras para beneficiar 1,2 mil famílias com água potável.