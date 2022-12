Em assembleia realizada com todos os líderes dos municípios da região, o prefeito de Estância Velha, Diego Francisco, foi eleito como novo presidente da Associação dos Municípios do Vale do Rio do Sinos (Amvars) para 2023. Ele vai suceder o prefeito de Dois Irmãos, Jerri Meneghetti, que deixará a presidência no dia 31 de dezembro.