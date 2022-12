Projeto em Passo Fundo recebe 400 mudas de araucárias

A araucária é uma espécie fundamental para a conservação da fauna silvestre. A sua semente, o pinhão, é utilizada como alimento por mais de 70 espécies de animais. Apesar de ser muito conhecida, a planta enfrenta dificuldades de se regenerar naturalmente dentro das florestas. Preocupados com essa realidade, biólogos, professores e acadêmicos da Universidade de Passo Fundo (UPF) se uniram para realizar o plantio de 400 novas mudas de araucárias na Reserva Particular do Patrimônio Natural da Fundação Universidade de Passo Fundo.

A ação tem a finalidade de aumentar a produção da espécie que é ameaçada de extinção e melhorar as condições de vida da fauna silvestre. Todo o trabalho é desenvolvido por meio do Laboratório de Manejo da Vida Silvestre (Lamvis) da UPF, coordenado pelo professor Jaime Martinez, em parceria com o Green Office, a Floresta Nacional de Passo Fundo, administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Projeto Charão/Associação Amigos do Meio Ambiente (AMA).

As primeiras 10 mudas foram plantadas no início do mês de dezembro. "Iniciamos o processo de enriquecimento florestal e ano que vem começaremos o manejo, pois além de criarmos área protegida para preservar a araucária, precisamos ter novos exemplares que substituirão as velhas quando elas morrerem", explica Martinez. "A araucária depende do manejo dos seres humanos porque ela não consegue competir com as demais plantas que crescem muito rapidamente e deixam ela na sombra, então necessita de manejo até que ela acesse o 'teto' da floresta com pleno sol. A partir daí ela consegue se manter sozinha", comenta o professor.

De acordo com ele, a araucária é uma das plantas mais difíceis de se auto renovar dentro da floresta. "Quando a espécie surgiu, há cerca de 230 milhões de anos, não havia plantas com crescimento rápido ao redor dela. Com o tempo, foram surgindo as plantas que chamamos de angiospermas e com isso a araucária está evolutivamente condenada a desaparecer. Aí entra a necessidade de entrar com manejo", explica.

Criada oficialmente há mais de seis anos, a Reserva conta com 32,2 hectares de áreas naturais protegidas. Atualmente, o espaço abriga cerca de 60 araucárias de vários tamanhos e idades. A mais antiga delas tem cerca de 350 anos.