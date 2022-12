A Sala do Empreendedor de Gramado, no mês de novembro, registrou 386 atendimentos. Quem mais busca a Sala são os micro empreendedores individuais, mais todo tipo de empreendedor, do menor ao maior, pode buscar auxílio no local.

A pasta de Inovação também prepara novidades para 2023, com a ampliação do espaço físico e novos serviços oferecidos que serão divulgados em breve. Sob coordenação da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, a Sala do Empreendedor oferece facilidades para os processos de abertura de empresas, regularização e baixa; bem como serviços exclusivos aos Microempreendedores Individuais (MEI). Todos os serviços oferecidos são gratuitos e os servidores da pasta ficam a disposição para realizar estudos de viabilidade junto ao futuro empreendedor.