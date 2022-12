Parceria vai construir novo laboratório do Fundef em Lajeado

Um protocolo de intenções reunindo Fundação para Reabilitação das Deformidades Crânio-Faciais (Fundef), Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento (Fuvates) e Hospital Bruno Born (HBB) formalizou a parceria para a construção do novo ambulatório da Fundef, de Lajeado. A parceria foi possível após aprovação de uma lei que autoriza a prefeitura a firmar parcerias visando a construção do ambulatório.

O novo espaço da entidade, que é referência nacional e internacional para a reabilitação de pessoas com fissuras labiopalatais e deficiência auditiva, ficará junto ao campus da Univates. A parceria busca ampliar e qualificar a estrutura da Fundef para garantir um atendimento ainda mais qualificado para estes pacientes.

O novo ambulatório da Fundef terá área aproximada de 1,3 mil metros quadrados, localizado em terreno determinado para esta finalidade. A área para a construção foi oferecida pela Fuvates. Já o projeto do ambulatório, elaborado pela Univates, tem custo previsto de R$ 6,034 milhões, sendo que o governo do Estado se comprometeu com o repasse de 70% do valor da obra ao Fundo Municipal da Saúde (R$ 4,1 milhões), e o restante, cerca de 30% do valor da construção, será aportado pela Prefeitura de Lajeado.

O Hospital Bruno Born participa da parceria com a oferta da retaguarda hospitalar necessária às atividades da Fundef. Já à Fundef caberá a destinação de equipamentos e profissionais habilitados para o atendimento do público no ambulatório.

Conforme o prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo, a aprovação da construção do ambulatório é uma conquista de todo o Estado, já que a Fundef é referência na reabilitação de pessoas com estes tipos específicos de necessidades. "A nova estrutura vai qualificar e ampliar o atendimento aos pacientes. Essa parceria é uma soma de esforços de diversos órgãos e instituições que vai tornar Lajeado modelo neste meio de atuação", destacou o prefeito.

O fundador da Fundef, Wilson Dewes, afirmou que jamais imaginaria que a fundação se tornaria o que é hoje. "Consagramos mais um passo da Fundef, que é exemplo para o estado, o país e o mundo. A fundação tem uma missão singular que é o de restituir os sorrisos das crianças. É um trabalho tão importante para a vida de tantas pessoas. Esse ambulatório é uma conquista muito especial para os pacientes", ressaltou Dewes.