BRDE e Pelotas assinam contrato de R$ 12 milhões para obras

Com a formalização do contrato de financiamento junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), a prefeitura de Pelotas se prepara agora para realizar um conjunto de obras voltadas à mobilidade urbana em diferentes bairros. Os investimentos de R$ 12,4 milhões e contemplam, além de duplicações de vias e drenagem, modernização do sistema de iluminação pública da cidade.

Após a celebração do contrato juntamente com o diretor de Planejamento do BRDE, Otomar Vivian, a prefeita Paula Mascarenhas destacou a satisfação em oficializar mais esse financiamento que se refletirá diretamente em obras estruturantes em bairros como Fragata, Laranjal, Três Vendas e Areal . "Fico muito feliz de poder compartilhar esse momento, porque são projetos importantíssimos pelos quais lutamos muito e que agora vão se concretizar. Este é um financiamento de R$ 30 milhões que está sendo executado em partes: a primeira já foi assinada com as obras do Pavimenta para a pavimentação das Estrada do Engenho, agora estamos nesta segunda etapa com obras muito significativas", detalhou ela.

A prefeita destacou, também, a parceria com o governo do Estado. Esse já é o segundo contrato do município com o BRDE. O anterior, no valor de R$ 3 milhões, permitiu a revitalização da Estrada do Engenho e da Estrada Passo dos Negros, que é uma extensão daquela ao longo do Canal São Gonçalo.

Na oportunidade, o diretor de Planejamento do BRDE salientou o simbolismo da assinatura de contrato com a prefeitura de Pelotas. "Esse ato é resultado de um diretriz muita clara que recebi do governador Eduardo Leite, no sentido de aproximar ainda mais o banco das prefeituras gaúchas. Com essas parcerias, o BRDE fortalece sua missão apoiando projetos com impacto positivo na vida das pessoas e vinculados com a pauta da acessibilidade e da sustentabilidade", acrescentou Vivian. Neste ano, o banco já registrou cerca de R$ 118 milhões em financiamentos para prefeituras apenas no RS.