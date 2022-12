Após zerar o número de casos ativos de Covid-19 no dia 9 de novembro, o município de Lajeado voltou a registrar um aumento no número de contágios da doença. A cidade tinha, até a semana passada, 126 casos ativos. Mesmo com o aumento, nenhum paciente está internado no hospital, segundo a Secretaria de Saúde do município.

Conforme a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado, Juliana Demarchi, o município está monitorando a repercussão do aumento de casos no município, pois até o momento os casos são considerados leves e não resultam em sobrecarga dos serviços de saúde, aumento de internações e/ou óbitos. "Estes picos de casos são esperados de tempos em tempos, principalmente por se tratar de uma doença viral. E as alterações das variantes podem contribuir para o aumento dessas contaminações. A população precisa se atentar ao diagnóstico precoce, fazer o isolamento adequado dos casos sintomáticos e seguir a vacinação conforme recomendações para reduzir a circulação viral", explica a coordenadora.

Segundo Juliana, o período ideal para testagem de sintomáticos é do 1º ao 7º dia após o início dos sintomas de síndrome gripal. A testagem está disponível em todas as Unidades de Saúde de Lajeado, e a realização do teste ocorre mediante avaliação de um médico sobre o quadro clínico do paciente.